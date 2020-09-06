Во время празднования Дня города в Альметьевске мужчина попал в реанимацию

Фото: соцсети

В Альметьевске во время празднования Дня города со сцены упал молодой человек. Мужчина доставлен в больницу.

На празднике проходил танцевальный конкурс, в котором принимали участие все желающие. Один из зрителей решил встать на руки, но находился слишком близко к краю сцены и не удержался. Высота конструкции достигала двух метров.

После происшествия конкурс свернули. Ведущие на время отключили музыку, пишут в соцсетях.

По неофициальной информации, мужчина находится в реанимации.

На праздновании Дня города выступали группы «Ленинград» и «Машина времени».

