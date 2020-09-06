Во время празднования Дня города в Альметьевске мужчина попал в реанимацию
В Альметьевске во время празднования Дня города со сцены упал молодой человек. Мужчина доставлен в больницу.
На празднике проходил танцевальный конкурс, в котором принимали участие все желающие. Один из зрителей решил встать на руки, но находился слишком близко к краю сцены и не удержался. Высота конструкции достигала двух метров.
После происшествия конкурс свернули. Ведущие на время отключили музыку, пишут в соцсетях.
По неофициальной информации, мужчина находится в реанимации.
На праздновании Дня города выступали группы «Ленинград» и «Машина времени».
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