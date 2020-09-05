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Порошенко назвал введенные против него российские санкции «знаком качества»

18:58, 05.09.2020
Порошенко назвал введенные против него российские санкции «знаком качества»
Фото: wikimedia.org Президент Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что введённые Россией против него санкции являются «государственной наградой».

«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», — приводит RT его слова.

О введенных против Порошенко санкциях стало известно вчера, 4 сентября.

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