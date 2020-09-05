Порошенко назвал введенные против него российские санкции «знаком качества»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что введённые Россией против него санкции являются «государственной наградой».
«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», — приводит RT его слова.
О введенных против Порошенко санкциях стало известно вчера, 4 сентября.ОбществоВласть
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