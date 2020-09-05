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В онкодиспансер Татарстана привезли оборудование, повышающее эффективность радиотерапии

23:30, 05.09.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В онкодиспансер Татарстана привезли оборудование, повышающее эффективность радиотерапии
Фото: realnoevremya.ru

В онкологический диспансер Татарстана привезли новейшее оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Celsius TCS — это современная система для глубокой локальной гипертермии, благодаря которой повышается эффективность радиотерапии. Оборудование применяется при злокачественных новообразованиях.

Радиомодификация, или, другими словами, повышение чувствительности опухолевых тканей к ионизирующему излучению, применяется в лечении онкологических пациентов и улучшает показатели его эффективности, сообщает пресс-служба Минздрава РТ в Instagram.

В Казани врачи спасли жизнь пациентке с серьезным онкологическим заболеванием.

ОбществоМедицина Татарстан
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