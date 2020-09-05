Прокуратура Казани заинтересовалась падением 14-летней девочки с окна 4-го этажа

Прокуратура Казани проведет проверку после сообщении СМИ о падении 14-летней девочки с 4-го этажа. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурору Казани поручили дать оценку полноте и своевременности мер органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних в отношении семьи, где случился указанный инцидент. При наличии основании надзорное ведомство предпримет меры реагирования.

Случай произошел в одном из домов на улице Гвардейской. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, ее госпитализировали в больницу.