Прокуратура Казани заинтересовалась падением 14-летней девочки с окна 4-го этажа
Прокуратура Казани проведет проверку после сообщении СМИ о падении 14-летней девочки с 4-го этажа. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокурору Казани поручили дать оценку полноте и своевременности мер органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних в отношении семьи, где случился указанный инцидент. При наличии основании надзорное ведомство предпримет меры реагирования.
Случай произошел в одном из домов на улице Гвардейской. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, ее госпитализировали в больницу.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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