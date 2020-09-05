Лукашенко назвал главную проблему белорусских властей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устойчивость экономики остается главной задачей и проблемой властей республики.

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность — это экономика», — передает его слова telegram-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе главы государства.

Если ее нет, то власть не может рассчитывать на идеологию, безопасность и спокойствие в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что гражданской войны в Белоруссии не будет.

