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Лукашенко назвал главную проблему белорусских властей

15:26, 05.09.2020
Лукашенко назвал главную проблему белорусских властей
Фото: wikimedia.org Okras

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устойчивость экономики остается главной задачей и проблемой властей республики.

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность — это экономика», — передает его слова telegram-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе главы государства.

Если ее нет, то власть не может рассчитывать на идеологию, безопасность и спокойствие в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что гражданской войны в Белоруссии не будет.

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