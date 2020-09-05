Минниханов в Альметьевске ударил в барабан, заряжающий на энергию победы — видео
Во время визита в музей инструментов в Альметьевске президент Татарстана Рустам Минниханов ударил в барабан, заряжающий энергией на новые победы.
«По поверью японцев, удар по этому барабану заряжает на позитивную энергию на новые победы», — объяснили президенту Татарстана, когда он уже ударил в барабан.
Событие получилось символичным, так как на следующей неделе в Татарстане пройдут выборы президента.
Напомним, что Минниханов опубликовал новую программную статью.
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