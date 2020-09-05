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Минниханов в Альметьевске ударил в барабан, заряжающий на энергию победы — видео

13:43, 05.09.2020
Минниханов в Альметьевске ударил в барабан, заряжающий на энергию победы — видео
Фото: кадр видео

Во время визита в музей инструментов в Альметьевске президент Татарстана Рустам Минниханов ударил в барабан, заряжающий энергией на новые победы.

«По поверью японцев, удар по этому барабану заряжает на позитивную энергию на новые победы», — объяснили президенту Татарстана, когда он уже ударил в барабан.

Событие получилось символичным, так как на следующей неделе в Татарстане пройдут выборы президента.

Напомним, что Минниханов опубликовал новую программную статью.

Общество Татарстан
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