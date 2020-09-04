Вышла новая программная статья Минниханова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов написал статью о ключевых элементах идеологии республики. Он подчеркнул, что главную силу региона видит в сосуществовании и взаимоуважении разных народов.

«Безусловно, у Татарстана особая миссия в вопросе сохранения татарской культуры — мы остаемся центром притяжения для татар всего мира. Я посвятил этому отдельную статью, которая была опубликована в июле. Но Татарстан в равной степени дом для русских, чувашей, марийцев, удмуртов и других народов», — подчеркнул президент РТ.

Этот фактор Минниханов назвал первой частью идеологии Татарстана. Вторая часть — это готовность трудиться. Третьей частью президент назвал стремление республики быть лидером, регионом социального и экономического благополучия.

«Прежде всего, считаю необходимым отметить, что в своей ежедневной работе я и вся наша команда стремимся руководствоваться не столько политическими, сколько моральными принципами, так как мы должны быть одновременно и на стороне людей, и на страже государственных интересов», — говорится в статье президента Татарстана.