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В ВОЗ заявили, что нового режима самоизоляции из-за пандемии можно избежать

03:21, 05.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ заявили, что нового режима самоизоляции из-за пандемии можно избежать
Фото: realnoevremya.ru

Государства могут не вводить режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, но только при условии, что будут предпринимать целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Самоизоляцию он назвал «прямолинейным инструментом, который привел к тяжелым последствиям во многих странах».

В четверг Гебрейесус обсудил с главами МИД стран «большой двадцатки» вопрос о том, «как вместе открыть общества, экономики и границы». Государствам следует выполнять четыре приоритетные задачи: избегать проведения массовых мероприятии, обеспечить населению возможность «защищать себя и других» от инфекции, сосредоточить внимание на базовых вопросах охраны здоровья и защитить от коронавируса уязвимые группы населения.

Также в ВОЗ выразили надежду на то, что в ближайшие месяцы появятся хорошие новости о вакцине против коронавируса, передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова оценила возможность появления второй волны COVID-19 в России.

ОбществоМедицина
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