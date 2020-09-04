На установку бактерицидных облучателей в школах Татарстана потратят более 77 млн рублей

В школах Татарстана установят 8 930 бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. На эти цели из республиканского бюджета по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова выделят 77,2 млн. рублей.

В ближайшее время их установят в каждой школе: по два устройства будет на каждом этаже, в столовых и актовых залах. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал проводить проветривание классов. Новые устройства помогут очистить воздух от вирусов и 90% бактерий и свести к минимуму распространение инфекций, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее «Реальное время» подробно рассказало, как будет организовываться учебный процесс в школах с учетом всех требований безопасности.