Названы дата и место проведения The International 10. В 2020 году ЧМ по Dota 2 не будет

Компания Valve объявила примерную дату проведения чемпионата мира по Dota 2. The International 10 с высокой вероятностью состоится лишь в августе 2021 года. Также разработчики игры заявили, что приняли решение не менять место проведения чемпионата — принимающим городом останется шведский Стокгольм.

Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в августе нынешнего года, однако в итоге компания приняла решение не организовывать соревнование из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Позже Valve допускали вариант с проведение TI10 до конца 2020-го.

3 сентября призовой фонд The International уже превысил $35 млн, что стало новым рекордом во всех дисциплинах киберспорта, превысив бюджет TI 2019, на котором разыграли $34 330 500 и чемпионат мира по Fortnite — 30 000 000$.