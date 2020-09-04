В центре Тбилиси произошел взрыв

Сегодня в центре Тбилиси около концертного зала (филармонии) на проспекте Мераба Коставы прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство Interpressnews.

По предварительным данным, несколько человек пострадали, один погиб.

Причины взрыва на данный момент неизвестны. По предварительной информации, взорвался кислородный баллон. На месте происшествия работают сотрудники МВД и Службы по управлению ЧС.