В России выросли продажи легковых автомобилей

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле в России выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) — на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9 097 автомобилей.

В 2020 году июль стал первым месяцем, показавшим рост продаж по сравнению с предыдущим годом. По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, эти показатели свидетельствуют о признаках восстановления рынка после пандемии.

В пятерку самых покупаемых машин вошли марки: АвтоВАЗ (Lada) — 31 180 (+6% по сравнению с АППГ), Kia — 18 038 (–4%), Hyundai — 14 319 (3%), Skoda — 12 329 (69%), Renault — 11 606 (–1%).

Ранее сообщалось, что у жителей Казани вырос спрос на электромобили с пробегом.

