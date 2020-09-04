«Капитанской дочкой» и песнями-плясками открыл театральный сезон Казанский ТЮЗ

Казанский театр юного зрителя открыл 88-й театральный сезон спектаклем «Капитанская дочка». 4 сентября зрителей ожидало не только долгожданное представление, но и приятный сюрприз — артисты встретили их прямо у входа с песнями, плясками и угощением.

«Капитанская дочка» в постановке режиссера Ильгиза Зайниева была впервые была представлена в ТЮЗе в прошлом сезоне, который внезапно оборвался карантином. Поэтому и этой осенью спектакль имеет статус премьеры. Как рассказала корреспонденту «Реального времени» директор ТЮЗа Айгуль Горнышева, в этом году открытие сезона состоялось значительно раньше обычного, практически на месяц:

— В этом году все было необычным: и режим самоизоляции, и невозможность увидеться с коллективом, и окончание прошлого сезона, который прервался неожиданно для всех. Недоигранный для всех сезон мы компенсируем ранним стартом в сентябре. Сегодня 88-й театральный сезон мы решили открыть премьерой прошлого сезона, уже полюбившимся зрителями спектаклем «Капитанская дочка». Сегодня в нашем фойе — осень! Это яркий, красочный период, время для сбора всех выращенных плодов. Мы тоже в тяжелый для нас период, когда не имели возможности общаться со зрителем, подготовили несколько премьер и приберегли их на октябрь. В новом сезоне нам предстоит участие во всероссийских и международных фестивалях, нас ждут обменные гастроли с Волгоградским ТЮЗом и, конечно, долгожданные премьеры.

В новом сезоне ожидается сразу несколько премьер, однако они начнутся с октября. Вниманию казанцев представят, например, «Лису и виноград» по пьесе Гильерме Фигейредо, а также «Приглашение на казнь» по роману Владимира Набокова и многое другое.

Особо стоит отметить, что рассадка в зрительном зале проводится в соответствии с требованиями Роспотребназдора, заполняемость — не более 50 процентов. Зрители, кроме билетов, обязаны предъявить маски, а сам театр теперь начинается — с градусника.