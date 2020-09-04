Пенсионерка из Набережных Челнов ранила мужа горлышком от разбитой бутылки
В Набережных Челнах пенсионерка ударила своего пьяного мужа в живот горлышком от разбитой бутылки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
60-летняя женщина ранила супруга на почве внезапно возникшей ссоры. 64-летний мужчина госпитализирован. Подозреваемая задержана сотрудниками патрульно-постовой службы.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее в Казани 70-летний пенсионер застрелил внука своей возлюбленной.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым