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Пенсионерка из Набережных Челнов ранила мужа горлышком от разбитой бутылки

13:21, 04.09.2020
Пенсионерка из Набережных Челнов ранила мужа горлышком от разбитой бутылки
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах пенсионерка ударила своего пьяного мужа в живот горлышком от разбитой бутылки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

60-летняя женщина ранила супруга на почве внезапно возникшей ссоры. 64-летний мужчина госпитализирован. Подозреваемая задержана сотрудниками патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Казани 70-летний пенсионер застрелил внука своей возлюбленной.

Происшествия Татарстан
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