Нурминский выпустил трек в поддержку «Ак Барса» и «Рубина»

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Известный рэпер из Татарстана Нурминский (Альберт Шарафутдинов) выложил на своем youtube-канале трек «Начинается сезон», посвященный спорту. Он также анонсировал выход клипа, который появится на канале в пятницу, в 14.00.

Согласно проморолику, клип снят на «Ак Барс Арене» и «Татнефть Арене». Несмотря на то, что в песне специально не упоминается ни одна команда, видеоряд показывает, что музыкант поддерживает казанские клубы.

«Песня выполнена в лучших традициях командных кричалок и имеет все шансы быть услышанной с трибун огромных стадионов во время очередного матча. Песня с легкостью может стать саундтреком к какому-либо фильму о командной игре…» — говорится в анонсе трека.