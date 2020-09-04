Пашков о «сухом» матче Гарипова: «Это заявка на будущее — как в клубе, так и в сборной»

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер, а ныне эксперт по КХЛ Александр Пашков оценил игру вратаря «Авангарда» Эмиля Гарипова в матче с «Сибирью» (1:0). Голкипер омичей первым среди вратарей КХЛ оформил шатаут в новом сезоне.



«Сезон с матча «на ноль» начал Гарипов, это заявка на будущее — как в клубе, так и в сборной. Мне нравится этот голкипер.

Сначала все ставки делались на Бобкова, теперь, как пишут в интернете, его чуть ли не выставляют на трансфер. Я считаю, что вратарям такое шараханье только мешает, Бобкова не надо списывать со счетов, политика должна быть гибкой», — считает эксперт.

По словам Пашкова, вратарская бригада «Авангарда» способна побороться за место основного голкипера сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

«Вообще, за этой бригадой на месте сборной России я бы внимательно последил, она в хорошем возрасте, с рабочим потенциалом. Бобков лучше играет клюшкой, у него оптимальные габариты, тогда как Гарипов хорош в технических компонентах, плюс обладает кубковой психологией.

Не удивлюсь, если именно в дуэте вратарей «Авангарда» будет разыграна олимпийская путевка в Пекин-2022. Но, естественно, в том случае, если на уровне клуба тренер вратарей сработает профессионально, на все сто процентов», — сказал Пашков.

Гарипов перешел в «Авангард» по ходу прошлого сезона, разорвав контракт с казанским «Ак Барсом». Перед началом нынешнего чемпионата КХЛ в СМИ появилась информация о желании руководства омского клуба расстаться с его конкурентом Игорем Бобковым. Чуть позже в «Авангарде» выступили с опровержением подобных слухов. Однако в первом матче нового сезона ворота омичей защищал Эмиль Гарипов. Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 1:0.

Напомним, ранее Гарипов представил свой обновленный шлем. На нем изображена мекканская Кааба и нанесена мусульманская шахада.