Жительнице Татарстана вернули собственную квартиру, которую незаконно заняла семейная пара

60-летней жительнице Татарстана вернули собственную квартиру, которую незаконно заняла семейная пара. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Она решила продать свою двухкомнатную квартиру в Лениногорске, но после оформления договора купли-продажи денег от покупателей не получила. Молодые люди заселились в новое жилье и не впускали бывшую владелицу.

Женщина обратилась в суд с требованием восстановить ее в праве собственности и вселить в квартиру, оно было удовлетворено. Соответствующее решение поступило на принудительное исполнение в Лениногорское районное отделение судебных приставов. Пристав установил местонахождение семейной пары в Казани и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства. В итоге молодые люди на следующий день освободили жилплощадь и передали ключи хозяйке.