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Жительнице Татарстана вернули собственную квартиру, которую незаконно заняла семейная пара

12:25, 04.09.2020
Жительнице Татарстана вернули собственную квартиру, которую незаконно заняла семейная пара
Фото: pixabay.com

60-летней жительнице Татарстана вернули собственную квартиру, которую незаконно заняла семейная пара. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Она решила продать свою двухкомнатную квартиру в Лениногорске, но после оформления договора купли-продажи денег от покупателей не получила. Молодые люди заселились в новое жилье и не впускали бывшую владелицу.

Женщина обратилась в суд с требованием восстановить ее в праве собственности и вселить в квартиру, оно было удовлетворено. Соответствующее решение поступило на принудительное исполнение в Лениногорское районное отделение судебных приставов. Пристав установил местонахождение семейной пары в Казани и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства. В итоге молодые люди на следующий день освободили жилплощадь и передали ключи хозяйке.

Общество Татарстан
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