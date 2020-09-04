В Татарстане за сутки зафиксировано еще 27 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане на сегодня зарегистрировано 6 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в республике COVID-19 выявили у 27 человек.

Как рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, заболеваемость в республике составляет 176,8 случая на 100 тысяч населения.

Под наблюдением остаются 867 контактных.

За сутки проведено 5 149 тестов ПЦР на SARS-CoV-2, с начала пандемии в республике сделали уже 618 тысяч тестов.

В аэропортах продолжается контроль, 59 рейсов, 6 275 пассажиров.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, что за сутки от коронавируса излечились 46 человек. Общее число выздоровевших достигло 5 489 человек.

На искусственной вентиляции легких остаются 19 человек.