В Казани с 28 сентября стартует церковная школа блогеров

28 сентября в столице Татарстана стартует школа блогеров «От сердца к сердцу», сообщает мэрия Казани.



Среди преподавателей — ведущие эксперты в области православных и светских масс-медиа: преподаватель кафедры телевидения Казанского государственного института культуры Максим Мальков, эксперт Синодального отдела по делам молодежи по информационному сопровождению Александрина Маланина, руководитель фотослужбы патриарха Московского и всея Руси священник Игорь Палкин, SMM-специалист Владислав Дежнев и казанские блогеры.

Школа будет работать с 28 сентября по 3 октября в поселке Петровский. Обучение и питание бесплатные. После обучения участники получат сертификаты об окончании блогерской школы. Желающие должны заполнить анкету на сайте до 15 сентября. Заявки принимаются только от тех, у кого есть справка об отрицательном результате анализа на коронавирус.

Проект разработан при поддержке Фонда президентских грантов информационным отделом Духосошественского храма Казани.

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