Скетчи, песни, город и деревня: как татарский контент захватывает TikTok

220 миллионов у #татары

Платформа TikTok известна тем, что простые и непритязательные видео могут собрать на ней зашкаливающие по меркам других площадок просмотры. Также, в отличие от других площадок, TikTok менее сегментирован — к примеру, из-за отсутствия геолокации.

Однако татарский сегмент TikTok явно идет в гору, только по хештегу #татары (именно по нему в основном можно найти видео именно с татарским колоритом) количество просмотров сегодня перевалило за 220 млн. Еще 44 млн просмотров на сегодня у хештега #татар, 19,6 млн — #татарскийтикток

По хештегу #Казань количество просмотров еще выше — 632,4 млн, но в эту категорию попадают и просто видео туристов о визите в столицу Татарстана и контент, где Казань упоминается только вскользь. Еще 280 млн просмотров — у хегштега #Татарстан — с чуть менее размытой тематикой.

Что постят татарские тиктокеры

В основном — короткие юмористические скетчи об особенностях национальной культуры и вообще бытия. В подборках тематического видео алгоритмы «ТикТока» обязательно подкинут, к примеру, блогера alaivine (1,3 млн подписчиков) — скорее всего, его записи о том, как сын-татарин привел в дом русскую жену, а его родители пытаются научить девушку основам языка и особенностям семейной культуры.

При этом аккаунт необязательно должен быть на татарском языке и с ведущим-татарином: так, парень по имени Иван Николаев (около 14 тысяч подписчиков) делает обзорные видео по казанским достопримечательностям («Чаша», лофт «Фабрика Алафузова», Деревня Универсиады», а также Речной порт с борьбой местных тусовщиков с ГИБДД), выкладывает записи с казанских потопов, разбавляя это юмористическими скетчами в несколько секунд (похоже, это путь к успеху в TikTok — именно скетчи у Николаева набирают больше всего просмотров).

При этом в «ТикТоке» может «зайти» и аккаунт, просто рассказывающий о личности человека, — так, aidarkin ведет в TikTok аккаунт с более чем 700 тыс. подписчиков, где рассказывает о быте в татарской деревне. Его видео набирают от нескольких десятков до сотен тысяч просмотров.

Представлена в «ТикТоке» и татарская (а точнее, татаро-башкирская) эстрада — тот же певец Элвин Грей стабильно собирает по 5—10 тысяч просмотров с видео. Хотя несколько концертных записей Грея набрали в «ТикТоке» более 100 тысяч просмотров.

Есть и «обезличенные» аккаунты о татарской культуре — так, tatarpublic выкладывает записи концертов татарской эстрады и КВН, которые набирают по несколько десятков тысяч просмотров.

Можно найти и блогеров с более серьезной тематикой — так, aiiigulka (17,5 тысячи подписчиков), озаглавившая свой аккаунт словами «Вход только для женщин», появляется на видео в хиджабе и записывает видео на тему ислама и вместе с этим о феминизме и правах женщин.

Александр Артемьев