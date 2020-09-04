Спортсменов из США могут отстранить от участия в Олимпийских играх

Спортсмены из США могут быть отстранены от участия в ближайших Олимпийских играх. Об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Такое наказание ожидает американских спортсменов в случае отказа страны финансировать WADA. Предложение рассмотреть вопрос прекращения финансирования агентства поступило в конгресс США нынешним летом.

«К нам обратились правительства ряда стран мира, которые были шокированы угрозами со стороны властей США, поддерживаемых USADA (Антидопинговым агентством США). Данные правительства хотят, чтобы мы рассмотрели введение поправки к стандарту соответствия, согласно которой неуплата правительством взноса в WADA может напрямую привести к тому, что национальная антидопинговая организация этой страны будет объявлена не соответствующей кодексу WADA.

Неизбежно это может иметь серьезные последствия для спортсменов из этой страны, включая их участие в крупных международных спортивных мероприятиях», — цитирует Баньку агентство «Рейтер».

В США уже прокомментировали подобное высказывание WADA, назвав заявление Баньки «постыдными угрозами». При этом глава USADA Трэвис Тайгарт считает, что Всемирное агентство закрывает глаза на допинговые проблемы в России.

Ранее сообщалось, что США является наиболее крупным плательщиком взносов в WADA. Ежегодно страна перечисляет в агентство 2,7 миллиона долларов. Для сравнения, в 2019 году Россия заплатила $946 747.