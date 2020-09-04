Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

Европейский союз (ЕС) не станет включать президента Белоруссии Александр Лукашенко в санкционный перечень. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Германия, Франция и Италия высказали мнение, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми». Включение его в санкционный список может привести к полному прекращению всех отношений с Белоруссией.



Ранее сообщалось, что Евросоюз в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», в том числе и против Лукашенко.



В Литве, Латвии и Эстонии уже объявили о введении персональных санкций в отношении президента Белоруссии и еще 29 белорусских чиновников.

