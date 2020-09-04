В России рекордно подорожала овсянка

Овсяные хлопья и каша «Геркулес» подорожали на 10%, достигнув максимальной цены минимум за 20 лет. Стоимость овса на оптовом рынке подскочила и того больше, сразу на 30%.

Как пишет РБК, в июле 2020 года розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес», достигла 71,2 рубля за 1 кг. По официальной статистике, это самое высокое значение с 2000 года.

В августе закупочные цены на эти хлопья оказались выше 26,8 тысячи рублей за тонну, против 19,7 тысячи рублей в прошлом году. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тысячи рублей за 1 т.

Президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич подтвердил, что сейчас наблюдаются самые высокие цены на овес. По его оценке, предприятия закупают крупу за 11-12 тысяч рублей за тонну.

Эксперты считают, что рост цен обусловлен снижением посевных площадей овса и неблагоприятной погодой в Сибири.