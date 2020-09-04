Казань вошла в топ-3 городов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань вошла в тройку городов-миллионников с самыми высокими ценами на вторичное жилье. Стоимость 1 кв. м в столице Татарстана составила 79 653 рубля.

Согласно исследованию группы компаний SRG, Казань уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Сразу за Казанью следует Екатеринбург, в котором один «квадрат» «вторички» стоит 71 622 рубля.

Самым доступным жильем может похвастаться Челябинск, где этот показатель достиг 39 620 рублей.

Ранее издание «Коммерсант» отмечало, что за год «вторичка» в Казани подорожала на 4,8%. По данным газеты, в июле цена за 1 кв. м в столице Татарстана составила 84,5 тысячи рублей.

