В Казани кондуктор спасла жизнь пассажирке, которой стало плохо

В Казани кондуктор автобуса № 2 спасла жизнь пассажирке, которой стало плохо.

Инцидент произошел утром 27 августа. Женщина ехала на работу. Собираясь выйти на остановке, она чувствовала, как в глазах потемнело, а голова закружилась.

«Мужчина меня одернул, поняла что он меня посадил. Чувствую глаза закатываются, в этот момент подбежала кондуктор. На какой-то момент у меня возможно и дыхание останавливалось. Плохо стало. Если бы не кондуктор… Я сердечник, бывает мне становится плохо, но так впервые. Кондуктор пыталась привести в сознание, сделала массаж грудной клетки, напоила чаем. Большое ей спасибо!», — рассказала женщина.

Председатель АТП РТ Сергей Темляков отметил, что кондуктор родом из Ташкента, там она получила медицинское образование, поэтому оказать первую помощь ей не составило труда. Руководство ПАТП №4 объявило благодарность кондуктору Рахиме Галиевой, сообщили в АТП РТ.

В июле экипаж автобуса маршрута №46 в Казани спас потерявшего сознание пассажира, вовремя доставив его в медучреждение.

