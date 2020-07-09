Экипаж автобуса отвез потерявшего сознание пассажира к врачам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани экипаж автобуса маршрута №46 спас потерявшего сознание пассажира, вовремя доставив его в медучреждение. Водителю Марселю Надыршину объявлена благодарность.

Как сообщают в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, внештатная ситуация произошла утром во вторник. Мужчина 1955 года рождения упал в обморок.

Экипаж автобуса, действуя по инструкции, позвонил в скорую помощь. Не дозвонившись, водитель решил самостоятельно отвезти пациента.

Сначала было запрошено разрешение у диспетчера. Затем остальных пассажиров пересадили в другой автобус. Потом кондуктор и водитель отвезли казанца на станцию скорой помощи Юдино. Там пациента передали врачам.