Новости бизнеса

16:22 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Экипаж автобуса отвез потерявшего сознание пассажира к врачам

14:53, 09.07.2020 2
Экипаж автобуса отвез потерявшего сознание пассажира к врачам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани экипаж автобуса маршрута №46 спас потерявшего сознание пассажира, вовремя доставив его в медучреждение. Водителю Марселю Надыршину объявлена благодарность.

Как сообщают в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, внештатная ситуация произошла утром во вторник. Мужчина 1955 года рождения упал в обморок.

Экипаж автобуса, действуя по инструкции, позвонил в скорую помощь. Не дозвонившись, водитель решил самостоятельно отвезти пациента.

Сначала было запрошено разрешение у диспетчера. Затем остальных пассажиров пересадили в другой автобус. Потом кондуктор и водитель отвезли казанца на станцию скорой помощи Юдино. Там пациента передали врачам.

БизнесТранспортОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок