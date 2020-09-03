РФС оправдал действия судьи Вилкова после жалобы от «Уфы»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Уфы» по спорному эпизоду в игре с «Ростовом» (0:1).

Уфимский клуб посчитал ошибочным решение арбитра встречи Михаила Вилкова показать на 82-й минуте матча желтую карточку полузащитнику «Ростова» Хорену Байрамяну за удар в голову Кэталина Карпа.

Эксперты РФС не увидели ошибок со стороны судьи и назвали правильными действия Вилкова в данном эпизоде.

Напомним, ранее после поражения от «Ростова» глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил о возможном снятии клуба с РПЛ из-за судейских ошибок. Позже руководитель уфимцев получил за свое высказывание штраф.