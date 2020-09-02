Федун и Мурзагулов оштрафованы комитетом по этике РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оштрафованы комитетом по этике за резкие высказывания.

Функционера уфимского клуба наказали штрафом в размере 150 тысяч рублей. Подобное наказание Мурзагулову вынесено из-за его заявления после матча с «Ростовом» (0:1), когда тот сообщил о возможном снятии «Уфы» с розыгрыша РПЛ.

Федуну комитет по этике вынес замечание и оштрафовал на 200 тысяч рублей. После игры с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ владелец «Спартака» назвал российский футбол «клоунадой».

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран также понес наказание. За свои неподтвержденные слова о коррупции в РПЛ специалист оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц назвал обвинения Мурзагулова в адрес судей бредом.