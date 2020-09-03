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Следком: В Бавлах убивали собак, списывая деньги на стерилизацию

14:22, 03.09.2020
Следком: В Бавлах убивали собак, списывая деньги на стерилизацию
Фото: "Реальное время"

Заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении 57-летнии директора Бавлинского управления по благоустройству и озеленению сотрудники Следкома по РТ. С подачи экономической полиции было возбуждено дело об афере с лжестерилизацией бродячих животных, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2018-2019 годы, подозреваемый похитил из бюджета 915 тысяч рублей путем внесения в акты выполненных работ ложных сведений.

Средства выделялись на регулирование численности безнадзорных животных на территории Бавлинского района, однако силовики полагают, что вместо отлова, стерилизации и передержки бродячих животных злоумышленник занимался исключительно их отстрелом с использованием ядовитых веществ, после чего тела животных утилизировались в скотомогильниках.

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