МЧС по Татарстану предупредило о тумане и заморозках ночью

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

МЧС по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий. Ночью татарстанцев ожидают туман и заморозки.

Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», 4 сентября с часу ночи до четырех утра на территории республики и в Казани местами ожидается туман, в пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана дали официальный комментарий обсуждению в Сети вопроса о двух «бабьих летах» в республике: «Синоптики ФГБУ «УГМС РТ» никаких прогнозов ни об одном, ни о двух «бабьих летах» не давали».

