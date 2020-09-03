Казанская станция метро «Козья Слобода» попала в рейтинг самых уродливых и неуютных станций метро России

Станция метро «Козья Слобода» в Казани заняла второе место в рейтинге самых уродливых и неуютных станций метро России. Таковы данные опроса, проведенного в соцсетях российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

16,94% опрошенных считаю, что казанская «Козья Слобода» далеко не самая привлекательная и комфортная. Лидирующее место (50% голосов) заняла станция метро «Выхино» в Москве.

Всего в рейтинг попали семь российских станций метро. На третьем месте станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде (12,1%), четвертое место граждане отдали «Девяткино» в Санкт-Петербурге (10,48%).

Пятерку лидеров замкнула станция метро «Победа» в Самаре (5,65%). Шестое и седьмое место заняли «Маршала Покрышкина» в Новосибирске (4,03%) и «Уральская» в Екатеринбурге (0,81%) соответственно.

Напомним, что седьмая казанская станция метро «Козья слобода» была открыта в декабре 2010 года.

