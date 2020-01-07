Транспорт-2010—2020: платные дороги и парковки, бум метро, каршеринги и агрегаторы

Главные события транспортной жизни страны в 2010—2019 годах

Фото: Олег Тихонов

Уходящие «десятые» годы ознаменовались значительными изменениями в транспортной жизни страны. С одной стороны, практически все стало гораздо технологичнее — такси перешли от звонков диспетчеру к вызову через мобильные приложения, билеты почти на весь транспорт стали покупаться по интернету. Дороги стали лучше, их стало больше, расширились возможности авиаперелетов. С другой стороны — все способы передвижения по стране и городу стали кратно дороже, проблема перенасыщения личным транспортом встала острее, а за многие вещи, ранее бывшие бесплатными, теперь нужно платить. Тем не менее можно констатировать, что с одной из двух традиционных российских бед борьба ведется вполне активно. Вторая, хочется верить, на очереди. Итоги десятилетия в транспортном комплексе — в обзоре «Реального времени».

1. Дорожный бум Универсиады и реконструкция трасс

Прошедшая в 2013 году в Казани Универсиада, помимо строительства спортивных объектов, позволила значительно улучшить качество дорог в городе, а также построить новые магистрали. В частности, были реконструированы проспекты Победы и Ямашева — вместе с еще несколькими улицами они стали Большим Казанским кольцом. Название, правда, не совсем точно характеризует эту магистральную улицу — строительство БКК все еще продолжается, сейчас работы ведутся в районе Борисково, так что пока это скорее «полукольцо» от северо-запада до юга Казани.

Кроме того, с нуля был построен проспект Универсиады (вместе с реконструкцией его продолжения — улицы Тихомирнова) — дублер Оренбургского тракта, появилось более десяти транспортных развязок. Параллельно с этим был изменен порядок движения на многих дорогах — основным нововведением стала отмена «левых поворотов».

Дороги реконструировали по всему Татарстану. Фото Олега Тихонова

Дороги реконструировали, однако, не только в Казани, но и по всему Татарстану. В 2016 году был завершен долгожданный (поэтапно строился 24 года!) мост через Каму в районе Сорочьих Гор. В 2018 году стал полностью четырехполосным участок трассы М-7 между Казанью и Набережными Челнами, уже через год начали реконструировать ту же трассу в сторону Москвы — на строительство нового моста через Свиягу, реконструкцию старого и расширение трассы от Чувашии до моста на Ульяновск потратят 13,5 млрд рублей.

Ближе к концу десятилетия ускорение дорожному строительству придал нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» — объем финансирования в Татарстане по нему превысил в 2019 году 5,3 млрд рублей, на которые отремонтировали 205,8 км дорог (в 2020-м запланировано 114 км).



2. «Мосты века»

В это десятилетие в России вообще появилось достаточно большое количество мостов. Были среди них и федеральные мегапроекты.

Первый из них — появившийся к саммиту АТЭС, прошедшему во Владивостоке в 2012 году, мост на остров Русский. Строительство было начато еще в 2008 году, а открытие состоялось 1 августа 2012-го. Объект стал одним из самых сложных в истории мостостроения — сейчас это мост с самым большим в мире пролетом (среди вантовых мостов) — его длина составляет 1104 метра, а общая длина сооружения достигает 3,1 километра. Стоимость постройки составила около 1 млрд долларов.

В мае 2018 года состоялось открытие автомобильной части Крымского моста. Фото kremlin.ru

Еще дороже и значительно длиннее оказался Крымский мост. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла. Строительство началось в феврале 2016 года, в мае 2018-го состоялось открытие автомобильной части, в конце 2019-го планировался запуск движения по железнодорожной части. Длина автомобильного моста составляет 16,9 километра, железнодорожного — 18,1 км. Общая стоимость строительства составила около 228 млрд рублей.

Кроме того, знаковые мосты планируется возвести в Якутии (через реку Лену) и в Татарстане. В 2020 году должно начаться строительство новой платной автомобильной трассы из Москвы в Казань. Проект был одобрен в начале ноября 2019 года, завершить его планируется к 2027 году. В рамках строительства в том числе должен появиться и дополнительный мост через Волгу, к югу от города — сейчас единственный мост через Волгу в Татарстане находится в районе станции Займище.

3. Удлинение казанского метро почти в 2 раза и начало строительства второй ветки

За прошедшее десятилетие казанское метро, поначалу воспринимавшееся как туристический аттракцион, выросло на пять станций — то есть почти вдвое. При открытии в 2005 году метро состояло из пяти станций, в 2008 году к ним добавилась станция «Проспект Победы». Седьмая станция — «Козья слобода» — была открыта в декабре 2010 года, хотя изначально планировалось открыть ее вместе с «Проспектом». К Универсиаде, в мае 2013 года, были открыты сразу три новые станции — «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная» в северо-западной части города, количество станций выросло до десяти. Последняя на данный момент, одиннадцатая станция «Дубравная» открылась в августе 2018 года. Открытие ее многократно переносилось.

По плану, вторая линия должна состоять из 12 станций, первые четыре попытаются открыть в 2023 году. Фото Рината Назметдинова

Постройка «Дубравной» стала первым шагом к появлению второй ветки казанского метро — здесь должна будет осуществляться пересадка на «Улицу Юлиуса Фучика». Помимо нее, в состав первого участка должны войти еще три станции — «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» (в районе Ломжинской улицы) и «Улица академика Сахарова». По плану, вторая линия должна состоять из 12 станций, первые четыре попытаются открыть в 2023 году. С 2019 по 2026 год на строительство метро из бюджета Татарстана собираются выделять по миллиарду ежегодно.

4. Авиаперевозки выросли в два раза

Второе десятилетие XXI века прошло под знаком роста популярности авиаперевозок. По данным Росавиации, в 2010 году российские авиакомпании перевезли 57 млн человек, к 2014 году этот показатель достиг 93 млн, а к 2018 году — 107 млн человек.

Отчасти способствовала этому и повсеместная реконструкция аэропортов. До 2024 года на региональные аэропорты в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» планируется выделить 286 млрд рублей, в основном из федерального бюджета. Больше всего денег — 94 млрд рублей — получат дальневосточные аэропорты. В европейской части России аэропорты уже в основном реконструировали — силами владельцев или в рамках подготовки к значимым мероприятиям, которых в эти десять лет было немало. В частности, реконструкция коснулась семи аэропортов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, в Уфе новый терминал появился к саммитам ШОС и БРИКС, а в ближайшее время здесь должен быть реконструирован терминал внутренних линий.

В 2018 году казанский аэропорт занял третье место по динамике роста объемов пассажирских перевозок, число перевезенных пассажиров достигло 3,1 млн человек. Фото Максима Платонова

Казанский аэропорт, построенный в 1979 году, впервые был реконструирован к тысячелетию города — в 2005 году. К Универсиаде, в 2012 году, здесь открылся новый терминал 1А. Тогда же была открыта линия аэроэкспресса — правда, впоследствии оператор электрички сменился и в аэропорт стали ходить обычные пригородные поезда. При этом в 2018 году казанский аэропорт занял третье место по динамике роста объемов пассажирских перевозок, число перевезенных пассажиров достигло 3,1 млн человек. Это 12-е место по России — впереди, помимо столичных, по-прежнему аэропорты в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Симферополе, Краснодаре, Уфе и Ростове-на-Дону, но позади остался самарский «Курумоч».

5. Лоукостеры поднимают авиаотрасль, а местных игроков все меньше

Однако, пожалуй, даже большее влияние, чем реконструкция аэропортов, на пассажиропотоки оказало появление в России формата лоукостеров — авиакомпаний, предлагающих урезанный набор сервиса за меньшую стоимость билета. Технически, впрочем, первая низкобюджетная авиакомпания России — SkyExpress — осуществила свой первый рейс еще в 2007 году, но широкое распространение формат получил с появлением компании «Авианова». Компания начала полеты в 2009 году, предложив цены по России от 250 рублей за билет.

Проработала она недолго: до октября 2011 года, но уже в октябре 2013 года «Аэрофлот» зарегистрировал свой лоукостер «Добролет». Спустя год деятельность компании была приостановлена из-за санкций Евросоюза, и национальный перевозчик основал лоукостер «Победа», который активно развивается по сей день. Вместе с тем в России в 2010-е работали и зарубежные лоукостеры: британский EasyJet, немецкий Air Berlin. «Основательно» летает в Россию сейчас венгерский Wizz Air, в том числе предлагающий рейсы из Казани в Будапешт. Массовому присутствию европейских лоукостеров в России мешает запрет на полеты зарубежных перевозчиков в третьи страны — а именно таким образом в основном ведется их деятельность. К примеру, тот же Wizz Air может летать из Риги в Барселону. Так называемую седьмую «свободу воздуха» собираются открыть в петербургском «Пулково», в результате уже три европейских лоукостера в 2019 году подали заявки на полеты из второго города страны.

Национальный перевозчик основал лоукостер «Победа», который активно развивается по сей день. Фото Максима Платонова

Однако если зарубежных перевозчиков в нашей стране стало больше, то вот с российскими авиакомпаниями, наоборот, проблемы. В декабре 2013 года, через месяц после авиакатастрофы в Казани, был аннулирован сертификат эксплуатанта авиакомпании «Татарстан» — главного авиаперевозчика региона. Часть судов «Татарстана» перевели на компанию «Ак Барс Аэро», но в 2015 году обанкротилась и она. Нелегко было и некоторым другим региональным авиакомпаниям — «Саратовские авиалинии», как и «Татарстан», лишились сертификата эксплуатанта после авиакатастрофы. А из самых крупных ушедших авиакомпаний нельзя не вспомнить «Трансаэро», которая начала испытывать экономические трудности в 2014 году, в октябре 2015 года у нее аннулировали сертификат эксплуатанта.

6. «Буксующая» ВСМ и появление платных дорог

Одним из главных транспортных проектов для Татарстана стала высокоскоростная железнодорожная магистраль Казань — Москва, которая впоследствии должна стать частью дороги в Китай. О планах по строительству было объявлено в 2013 году, тогда назывались сроки с 2014 по 2018 год. Инвестиции планировались в размере примерно триллиона рублей — в том числе речь шла о получении кредита от China Development Bank на 400 млрд рублей.

На практике, однако, проект сильно тормозился — только в сентябре 2017 года «Российские железные дороги» сообщили о завершении проектирования и передаче проекта на экспертизу. В 2019 году первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что средства лучше потратить на региональные аэропорты, Северный морской путь и морские порты — и впоследствии президент России Владимир Путин принял решение, что приоритетным станет строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а Казань ждет платная автодорога в Москву. А проект железнодорожной магистрали в Казань, по мнению главы государства, требует анализа ее экономической эффективности.

Одним из главных транспортных проектов для Татарстана стала высокоскоростная железнодорожная магистраль Казань — Москва, которая впоследствии должна стать частью дороги в Китай. Фото Максима Платонова

Что касается платной автодороги из Москвы в Казань, то дорогу планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году в несколько этапов. Сначала построят объезды Балашихи и Ногинска в Подмосковье, затем участки Москва — Владимир и Канаш — Казань (к 2024 году), к 2025 году планируется связать Владимир и Арзамас, а к 2027-му — Арзамас и Канаш.

Платная трасса из Москвы в Казань должна стать далеко не первой в стране, но одной из крупнейших. В 2010-х появилось сразу несколько платных участков, в основном около Москвы. К примеру, в 2014 году ввели плату за проезд по 20-километровому северному обходу подмосковного Одинцово, до этого, в 2012-м, стали платными некоторые участки трассы М-4 «Дон», которые расширились в 2016 году, а в 2019-м платные участки «добрались» даже до Краснодарского края.

Однако одной из первых и главных платных трасс в России стала М-11 — из Москвы в Санкт-Петербург, первый участок которой был открыт в декабре 2014 года, сейчас до полной готовности не хватает лишь 59-километрового участка в районе Твери. Наконец, еще одной знаковой трассой является Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге — почти 50-километровая дорога, проходящая в основном по эстакадам, путепроводам, мостам и тоннелям и пронизывающая город на западе насквозь. Полностью ЗСД был открыт в 2016 году.

В Казани двухэтажные поезда впервые появились в июне 2015 года — они стали ездить до Москвы, впоследствии добавился и маршрут на юг России. Фото rzd.ru

7. Быстро — из Москвы в Петербург, а из Казани — на втором этаже

Изменения в железнодорожной инфраструктуре не ограничиваются одними только планами по постройке ВСМ Казань — Москва. Развитие авиаотрасли поспособствовало снижению популярности железнодорожных перевозок, в результате РЖД тоже пришлось меняться. Во-первых, именно в этом десятилетии в России в целом появились высокоскоростные поезда. Первой веткой, запущенной в эксплуатацию в самом конце декабря 2009 года, стал «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург. В июле 2010 года «Сапсаны» производства Siemens были запущены и до Нижнего Новгорода, однако с 2015 года эксплуатация по этой ветке прекратилась, в 2018 году — была восстановлена.

Коснулись изменения и «обычных» поездов. В январе 2013 года государственный железнодорожный перевозчик ввел систему так называемого «динамического ценообразования» — стоимость поездок перестала быть фиксированной. Теперь цена зависит от того, задолго ли до даты отправления был куплен билет. Система внедрялась постепенно, не обошлось без критики, хотя изначально планировалось, что билеты должны стать дешевле.

Наконец, еще одно значительное изменение — широкое появление двухэтажных поездов, которыми РЖД создают более комфортную альтернативу плацкартам. В Казани двухэтажные поезда впервые появились в июне 2015 года — они стали ездить до Москвы, впоследствии добавился и маршрут на юг России. Стоимость купейного места в таких поездах дешевле, чем в «обычном» купе, но есть и недостатки: высота потолков меньше, как и количество туалетов в вагоне в расчете на одного пассажира. Кроме того, из-за появления двухэтажного поезда из Казани в Москву были закрыты несколько «обычных» поездов — которые для многих пассажиров были более удобными по времени отправления и прибытия.

В Иннополисе запустили первое в Европе беспилотное такси от «Яндекса». Фото Олега Тихонова

8. Расцвет электромобилей и беспилотников

В 2010-е произошел настоящий всплеск распространения автомобильного транспорта на электрической тяге и беспилотников. В июне 2018 года свой беспилотный электробус представил КАМАЗ. Максимальная скорость его составляет 110 км/ч, презентация прошла в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу. Через пару месяцев после этого в Иннополисе запустили первое в Европе беспилотное такси от «Яндекса», а до этого беспилотный автомобиль компании на базе Toyota Prius+ за 11 часов проехал 789 километров из Москвы в Казань, 99% времени находясь под управлением автопилота. Наконец, уже в ноябре 2019 года КАМАЗ заявил о завершении проекта создания грузовика-робота.

Электрические автомобили в некоторых странах начали составлять серьезную конкуренцию машинам с ДВС (России это, правда, не касается). В 2018 году в мире было продано 2 млн электромобилей, а к 2025 году планируется, что продажи возрастут до 25 миллионов. Лидером рынка является Tesla Илона Маска, в 2018 году было продано 245 тысяч автомобилей под этим брендом, у ближайшего преследователя — бренда BJEV от китайского государственного производителя BAIC — 151 тысяча проданных машин. Между тем в 2016 году произошло два случая смертельных ДТП с участием Tesla на автопилоте, а в 2018-м в американской Аризоне беспилотник впервые сбил пешехода насмерть — инцидент случился с машиной Uber на базе Volvo XC90 — так что некоторые сложности с «новым личным транспортом» еще предстоит изучить.

9. За уличную парковку теперь нужно платить

По всей стране стали вводить платные муниципальные парковки. По сути своей, правда, это не появление парковок как таковых, а взимание платы за парковку на улице, которая существовала и без того. В Казани система появилась в феврале 2015 года, сначала она включала в себя участки на 27 улицах, всего — 1250 мест по 50 рублей в час. С тех пор список постоянно расширяется, сейчас в Казани 190 платных парковок на 4400 мест, цены стали варьироваться от 30 до 70 рублей в час, а владельцы автомобилей стали избегать обязанности по оплате закрыванием или снятием номеров. Пока с этим явлением не позволяет бороться отсутствие соответствующего запрета.

В Казани система появилась в феврале 2015 года — сначала она включала в себя участки на 27 улицах, всего — 1250 мест по 50 рублей в час. Фото Романа Хасаева

Впервые в России платные парковки стали внедрять в Москве — с 1 ноября 2012 года в рамках пилотного проекта — на улицах Петровка и Каретный ряд. Тариф в столице тогда составлял, как и в Казани, 50 рублей в час. Сейчас зона расширена далеко за пределы исторического центра, а тариф достигает 380 рублей в час. Появились платные парковочные пространства и в других городах России, например Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону, а до августа 2020 года проект разработают и в Уфе.

10. Доступное такси и быстрая аренда машин

Передвигаться на своем автомобиле за прошедшее десятилетие стало гораздо сложнее — не только из-за платных парковок, но и из-за взрывного роста автомобилизации. Но зато гораздо проще стало передвигаться на чужих машинах. Вторая половина 2010-х охарактеризовалась переходом рынка такси от обилия небольших «служб» (по сути — посредников, а не таксомоторных компаний) к крупным агрегаторам (все тех же посредников, но объединяющих уже более мелких посредников). Первой такой службой стал распространенный по всему миру Uber — он появился в Москве в ноябре 2013 года, а в 2015 году «дошел» до Казани — после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ключевая особенность для клиента — возможность оплаты картой, привязанной к мобильному приложению (изначально предполагалась только такая система), указание своего местоположения на карте, вызов такси нажатием кнопки и система рейтинга — как для водителей, так и для пассажиров. К нынешнему моменту Uber в России объединился с «Яндекс.Такси» — что создало на рынке служб вызова такси крупнейшего игрока, все остальные крупнейшие агрегаторы действуют по тем же принципам. Такие службы позволили жителям России тратить на поездки на такси значительно меньше денег, чем раньше, но есть и недостатки: водители недовольны снижением тарифов, а в случае сложностей во время поездки служба заказа чаще всего не несет ответственности, так как предоставляет лишь информационные услуги.

Только за первые полтора месяца автомобили «Яндекс.Драйва» совершили в Татарстане 52 ДТП. Фото Лейсан Набиевой

Альтернативой такси с недавнего времени стал каршеринг — сервис кратковременной аренды машины. Для пользования также необходим аккаунт с привязанной к нему банковской картой и загрузка данных о водителе в систему. Основной игрок на казанском рынке сейчас — «Яндекс.Драйв», запустившийся с мая 2019 года. Из негативных моментов — водители, пользующиеся машинами сервиса, очень часто попадают в ДТП — видимо, сказывается пониженная ответственность за «не свою» машину. Только за первые полтора месяца автомобили «Яндекс.Драйва» совершили в Татарстане 52 ДТП.

11. «Платон» для грузовиков

В 2015 году с грузовых автомобилей стали брать плату за проезд по федеральным трассам. Система, получившая название «Платон», к ноябрю 2016 года стала приносить в бюджет ежедневно около 50 млн рублей. По данным «Ведомостей», полученные деньги направили на дороги: к примеру, полтора из пяти миллиардов, в которые обошлось строительство Затонского моста в Уфе, было оплачено за счет поступлений от «Платона».

Сбор платы за проезд грузовиков по трассам осуществляет «РТ-Инвест», а участниками концессионного соглашения являются эта компания и предприниматель Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга. Введение «Платона» вызвало активные протесты в ноябре 2015 года, связанные со снижением рентабельности грузоперевозок. С 1 февраля 2020 года тариф «Платона» повысится до 2,2 рубля за километр.

Казань значительно отстает от «велосипедной столицы» региона — здесь пока действует лишь веломаршрут «Удивительная Казань», открытый в 2015 году и проходящий вокруг центра города, да несколько отдельных велодорожек. Фото Максима Платонова

12. Велосипедный Альметьевск и «Удивительная Казань»

В городах стали появляться велодорожки — явление, до того знакомое лишь по рассказам урбанистов о Европе. Одним из главных «велосипедных» городов страны стал Альметьевск — при бывшем главе района Айрате Хайруллине (сейчас — министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан) в городе появилось более 90 километров велодорожек, уникальные для России велосипедные урны и светофоры. Велодорожки в Альметьевске обособлены от проезжей части и тротуаров. Как результат — к 2019 году 4% взрослых жителей города стали ежедневно пользоваться велосипедом в качестве транспорта.

Казань в этом плане значительно отстает от «велосипедной столицы» региона, здесь пока действуют лишь веломаршрут «Удивительная Казань», открытый в 2015 году и проходящий вокруг центра города, да несколько отдельных велодорожек — например, на открытом к чемпионату мира Фестивальном бульваре около метро «Козья Слобода» и на обновленной набережной Кабана. Между тем уже в 2016 году предполагалось разработать концепцию дорожек в центре города с учетом маршрута до Деревни Универсиады, на этот же год планировалось расширение сети — в том числе по улицам Ершова и Горького, Подлужной, Университетской, Большой Красной, но пока подвижек в этом нет.