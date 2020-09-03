В Татарстане за сутки отмечено еще 28 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане подтвердилось заражение коронавирусом 28 человек. Всего на сегодня зарегистрирован 6 591 случай.

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзра Любовь Авдонина рассказала, что за прошедшие сутки в Татарстан прибыли 45 самолетов, из них 2 из Турции. Всего в республику прилетели 653 пассажира, тест на COVID-19 сдали 494 жителя республики.

Всего в республике проведено более 612 тысяч тестов методом ПЦР. Охват тестированием составил 126 человек на 100 тысяч населения.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что выздоровели за все время 5 393 человека, за последние сутки — сразу 37 пациентов.