Минниханов посетит Альметьевск

На субботу у президента Татарстана Рустама Минниханова запланирован визит в Альметьевск и обширная программа там, рассказала на брифинге руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

В выходные пройдут мероприятия ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Глава республики посетит объекты образования. Один из них — школа анимации, которая откроется в ближайшую субботу совместно со студией «Союзмультфильм». В этой школе предусмотрена мини-библиотека, зона комиксов, мини-фотостудии. В школе будут обучать техникам анимации всех желающих: от самых маленьких до взрослых посетителей. Есть в этой школе и зона для родителей, которым будет чем заняться, чтобы скоротать время в ожидании детей. Кроме того, школа анимации подготовила полный цикл: от обучения до трудоустройства. Она даст возможность обучиться специальностям по разным программам, отметила Лилия Галимова.

Затем Рустам Минниханов побывает в инженерной школе, которая откроется в скором времени. Там желающие будут изучать предметы технической направленности, иностранные языки, развивать творческое мышление. Также в этой школе будут работать курсы предпринимательства.

А потом президент Татарстана проедет в один из дворов Альметьевска и проверит ход программы «Наш двор». В этом году в Альметьевском районе благоустроят 52 двора — 10% от общего количества дворов на весь срок реализации этой программы «Наш двор» в районе.