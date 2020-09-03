Приставы забрали автомобиль казанца за долг по алиментам в 0,5 млн рублей

Фото: пресс-служба УФССП по РТ

Казанские приставы сообщили об изъятии автомобиля Renault у должника по алиментам. Размер его долга превысил 0,5 млн рублей.

Сотрудники татарстанского управления ФССП нашли автомобиль в одном из дворов Авиастроительного района, передает пресс-служба ведомства. Если долг не будет погашен, машину продадут на торгах.

Ранее должнику уже назначали 50 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание 11-летней дочери.