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Приставы забрали автомобиль казанца за долг по алиментам в 0,5 млн рублей

08:26, 03.09.2020
Приставы забрали автомобиль казанца за долг по алиментам в 0,5 млн рублей
Фото: пресс-служба УФССП по РТ

Казанские приставы сообщили об изъятии автомобиля Renault у должника по алиментам. Размер его долга превысил 0,5 млн рублей.

Сотрудники татарстанского управления ФССП нашли автомобиль в одном из дворов Авиастроительного района, передает пресс-служба ведомства. Если долг не будет погашен, машину продадут на торгах.

Ранее должнику уже назначали 50 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание 11-летней дочери.

ОбществоАвто Татарстан
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