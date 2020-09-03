Кабмин Татарстана разрешил ресторанам пускать на летние веранды до 100 человек
Кабмин Татарстана внес очередные изменения в постановление о «ковидных» ограничениях в республике. В республике смягчены еще два предписания.
Теперь кафе и рестораны смогут пускать на веранды и террасы для проведения банкета до 100 человек, а не до 50, как раньше, следует из документа.
Также при проведении спортивных мероприятий перестает действовать норматив, по которому можно заполнять трибуны только на 25%. Согласно новому правилу на стадионах и других объектах разрешена заполняемость до 50%.
Изменения вступают в силу с 3 сентября.ОбществоБизнесУслугиМедицина Татарстан
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