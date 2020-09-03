Кабмин Татарстана разрешил ресторанам пускать на летние веранды до 100 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин Татарстана внес очередные изменения в постановление о «ковидных» ограничениях в республике. В республике смягчены еще два предписания.

Теперь кафе и рестораны смогут пускать на веранды и террасы для проведения банкета до 100 человек, а не до 50, как раньше, следует из документа.

Также при проведении спортивных мероприятий перестает действовать норматив, по которому можно заполнять трибуны только на 25%. Согласно новому правилу на стадионах и других объектах разрешена заполняемость до 50%.

Изменения вступают в силу с 3 сентября.