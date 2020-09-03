Квартальнов — об отсутствии Зарипова, дебюте Да Косты и Доуса и травме Тихонова
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над ЦСКА (3:2от) в матче за Кубок Открытия КХЛ. Также он ответил на вопрос об отсутствии Даниса Зарипова и ранней замене Виктора Тихонова.
— Доволен тем, что выиграли. Непростая была игра. Пропустили после первого броска, нервозность была. Зарипов? С ним все хорошо. Будет играть следующий матч.
Он (Виктор Тихонов) играл нормально, сказалась микротравма. Дали молодому (Савелию Кувардину) поиграть, — сказал Квартальнов.
Рулевой казанцев отдельно отметил игру легионеров-новичков команды Стефана Да Косты и Найджела Доуса, организовавших один из голов «Ак Барса» в ворота ЦСКА. При этом решающим, по словам Квартальнова, стало спасение вратаря Адама Рейдеборна в овертайме.
— Стефан забил хороший гол в большинстве. Они выглядели достойно, наверное, они могут играть еще сильнее.
— Как оцените игру Рейдеборна?
— Первый гол — было подставление, мог второй гол играть. Рейдеборн перевернул игру, в овертайме выручил, взял буллит, — резюмировал Квартальнов.
Напомним, «Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА и во второй раз в истории клуба взял Кубок Открытия КХЛ. В следующем матче казанцы сыграют дома против подмосковного «Витязя».СпортХоккей Татарстан
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