Урожай в Актанышском районе и автобус «Время молодых» в Высокогорском: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 2 сентября

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов поделился с подписчиками фотографиями осеннего урожая. Здесь и красная смородина, и виноград, и яблоки.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров решил продолжить общение со своими подписчиками с помощью сторис.

Сегодня в Высокогорский район прибыл с рабочим визитом министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Глава района Рустам Калимуллин сфотографировался возле автобуса «Время молодых», который колесит по республике и рассказывает молодежи об успешных проектах.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов в сторис рассказал о визите заместителя министра спорта Татарстана Ильдара Садриева в Лениногорск. Правда, немного ошибся в должности Садриева.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов показал уборку рапса.