Новости происшествий

19:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура Казани проверит видео массовой драки со стрельбой

19:33, 02.09.2020
Прокуратура Казани проверит видео массовой драки со стрельбой
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратуре Казани поручено проверить опубликованное в Сети видео массовой драки со стрельбой.

Видеозапись появилась в одном из городских пабликов Казани. На кадрах видна потасовка до десяти человек. Слышны крики, нецензурная брань, а также выстрелы. Сообщается, что инцидент произошел на улице Карбышева, рядом с автотранспортным колледжем.

Под постом прокуратура сообщила, что ведомство проверит данное сообщение.

Ранее в соцсетях выложили видео массовой драки на Баумана в Казани.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем