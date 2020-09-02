Прокуратура Казани проверит видео массовой драки со стрельбой

Прокуратуре Казани поручено проверить опубликованное в Сети видео массовой драки со стрельбой.

Видеозапись появилась в одном из городских пабликов Казани. На кадрах видна потасовка до десяти человек. Слышны крики, нецензурная брань, а также выстрелы. Сообщается, что инцидент произошел на улице Карбышева, рядом с автотранспортным колледжем.

Под постом прокуратура сообщила, что ведомство проверит данное сообщение.

Ранее в соцсетях выложили видео массовой драки на Баумана в Казани.

