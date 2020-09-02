Открыть промовклад «Встречай осень» теперь можно в отделениях Сбербанка
С 1 сентября Сбербанк предлагает своим клиентам открыть вклад «Встречай осень» в отделениях банка по всей стране. Ранее этот вклад был доступен в дистанционных каналах обслуживания: Web-версии, мобильной версии «Сбербанк онлайн» и банкоматах. Предложение действует до 30 сентября 2020 года.
Вклад можно открыть на 6,12, 24 и 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос — 50 000 руб. Ставка по вкладу от 3,60% до 4,20%. Она зависит от срока вклада и канала, в котором он открыт.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Мы стремимся предоставлять своим клиентам наиболее оптимальную и востребованную линейку вкладов, ставки по которой варьируется не только в зависимости от срока и суммы вложения, но и от канала открытия. Теперь открыть вклад «Встречай осень» можно не только в дистанционных каналах обслуживания, но и в наших офисах. При этом больше половины вкладов наших клиентов в 2020 году открыты без визита в офис: дистанционные каналы позволяют получить более гибкие условия по вкладам».
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru
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