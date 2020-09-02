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Объем вкладов в Татарстане вырос до 648 миллиардов рублей

17:00, 02.09.2020
Объем вкладов в Татарстане вырос до 648 миллиардов рублей
Фото: realnoevremya.ru

На 1 августа остаток вкладов населения, привлеченных банками на территории Татарстана, составил 648 млрд рублей. За год цифра увеличилась на 8,5%, сообщили в Нацбанке РТ.

Там отметили, что с февраля в РТ отмечался ежемесячный приток средств во вклады, небольшое снижение наблюдалось только в мае. В июне и июле портфель вырос почти до 11 млрд рублей. Доля рублевых вкладов граждан составляет 85%, валютных — 15%.

Ранее банки Татарстана зафиксировали отток валютных вкладов.

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