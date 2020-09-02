24% татарстанцев опасаются нарваться на мошенников при устройстве на работу

Фото: Максим Блинов (sputnik.kg)

Почти четверть татарстанцев опасаются столкнуться с мошенниками при приеме на работу. Таковы данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Согласно результатам опроса, больше всего люди боятся не найти работу с необходимым уровнем зарплаты — такой страх есть у 36% респондентов. А 24% опрошенных боятся стать жертвами недобросовестных работодателей. Меньше всего соискателей (8%) боятся разочароваться в новом месте работы. 17% соискателей не испытывают вообще никаких страхов.

Примечательно, что женщины гораздо чаще испытывают страхи при поиске работы, нежели мужчины. Основное опасение касается снижения зарплатных ожиданий. Как правило, испытывают стресс в поисках работы маркетологи, бухгалтеры и студенты. Представители индустрии развлечений и массмедиа (43) боятся не устроиться на новую работу.

Ранее число вакансий на удаленную работу выросло в Казани в 2,5 раза.

