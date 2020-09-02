В Татарстане обсудили использование нефтехимической продукции в строительстве

Сегодня на круглом столе на Татарстанском нефтегазохимическом форуме обсудили расширение использования республиканской нефтехимической продукции в строительстве. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.



Премьер-министр РТ Алексей Песошин обратил внимание, что строительная отрасль обладает значительным потенциалом потребления нефтехимической продукции: «Современные конструкционные, теплоизоляционные материалы, трубы, окна из пластиков, лакокрасочные материалы — все это повышает уровень качества строительства жилья, объектов социально-культурного назначения, промышленных предприятий».

Он добавил, что в Татарстане ежегодно запускаются производства различной строительной продукции, обеспеченные химическим и нефтехимическим республиканским сырьем.

Также сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в обсуждении новой парадигмы развития нефтегазовой геологии на международной конференции геологов-нефтяников.

