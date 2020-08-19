На стройплощадке казанского ЖК «Молодежный» увеличили количество рабочих

В Казани на стройплощадки второго дома ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске задействовано 410 человек (неделей ранее - 280 человек). Столько же строителей работают в трех домах ЖК «МЧС». Об этом сообщает мэрия Казани.

Сегодня ход работ на долгостроях проверил первый заместитель руководителя Исполкома города Азат Нигматзянов. По его словам, сроки завершения работ на объектах зависят от поставки материалов и оборудования.

Сообщается, что на сегодняшний день в ЖК «Молодежный» начинается монтаж индивидуального теплового пункта и завершаются работы по инженерии. Также проводится работа по подготовке оформления документов для сдачи дома. Продолжается благоустройство и придомовой территории, в том числе в ближайших 2-3 дней планируют завершить укладку первого слоя асфальта.



Напомним, работы во втором доме ЖК «Молодежный» возобновились осенью 2018 года. Часть из них выполнило ООО «ГК «СК Строй» за счет средств дольщиков. Затем достройку продолжил «Ак таш» — при участии республиканского фонда поддержки дольщиков. Компания также ведет строительство третьего и четвертого домов в ЖК «МЧС» и выполняет основной объем работ во втором доме.

Ранее сообщалось, что финансирование достройки ЖК «Молодежный» пройдет путем предоставления «Ак ташу» республиканского земельного участка площадью 28 тыс. кв. м в 33-м Военном городке.

