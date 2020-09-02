Романцев, Аленичев и Титов могут приехать в Нижнекамск на матч с ветеранами «Нефтехимика»

Стал известен предварительный состав ветеранов московского «Спартака», которые в эти выходные посетят Нижнекамск.

По данным пресс-службы «Нефтехимика», запланирован приезд около 20 бывших футболистов красно-белых. В их числе легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, единственный победитель Лиги чемпионов и Лиги УЕФА из России Дмитрий Аленичев, многолетний капитан Егор Титов, а также известные в прошлом игроки Вагиз Хидиятуллин, Рамиз Мамедов, Юрий Гаврилов, Валерий Шмаров и еще ряд известных представителей московского клуба.

Напомним, встреча запланирована на 7 сентября в Нижнекамске, на обновленном городском стадионе. Ожидается, что матч ветеранов «Спартака» и «Нефтехимика» будет комментировать известный футбольный комментатор Виктор Гусев.

Предварительный состав ветеранов «Спартака», которые приедут в Нижнекамск: Прудников Алексей Павлович, Сметанин Андрей Русланович, Мамедов Рамиз Михманович, Хидиятуллин Вагиз Назирович, Хлестов Дмитрий Алексеевич, Шавло Сергей Дмитриевич, Гаврилов Юрий Васильевич, Шмаров Валерий Валентинович, Кечинов Валерий Викторович, Кужлев Олег Борисович, Титов Егор Ильич, Аленичев Дмитрий Анатольевич, Ширко Александр Петрович, Головской Константин Юрьевич, Ананко Дмитрий Васильевич, Горлукович Сергей Вадимович, Поздняков Борис Александрович, Букиевский Виктор Ануфриевич, Кокорев Александр Михайлович, Романцев Олег Иванович.