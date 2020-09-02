Страховой Дом ВСК осуществляет страхование и таможенное сопровождение в рамках проекта «Всё для ВЭД» МТС Банка
Страховой Дом ВСК осуществляет страхование и таможенное сопровождение в рамках партнерского участия в проекте «Всё для ВЭД» для малого бизнеса, запущенного МТС Банком.
Пакет сервисов «Всё для ВЭД» (18+) предназначен для клиентов сегмента малого бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Комплекс объединил продукты и услуги, необходимые для реализации задач с учетом сферы деятельности и масштабов бизнеса и предоставляет широкие возможности управления компанией.
«Всё для ВЭД» включает в себя набор решений от партнеров по разным видам услуг. Как партнер проекта, ВСК осуществляет услуги по страхованию грузов для минимизации возможных потерь при перевозках автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом с широким перечнем покрываемых рисков, а также таможенное сопровождение для оформления и ведения грузов «под ключ». Клиентам банка предлагаются льготные программы по совершению таможенных операций любой сложности, в том числе предоставление поручительства ВСК в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей при процедуре таможенного транзита.
«Банк привлекает только надежных партнеров, что становится своеобразным гарантом безопасности, прозрачности и качества в том числе и предоставляемых нефинансовых услуг. Кроме того, в рамках «Всё для ВЭД» можно оформить большинство услуг дистанционно, что в современных реалиях не только удобно, но и необходимо для оперативного управления бизнесом», — прокомментировал руководитель блока малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.
«ВСК является одним из лидеров рынка по страхованию, в том числе по страхованию грузов. Мы накопили значительный опыт по разработке индивидуальных условий обслуживания для каждого клиента и партнера и качественному сопровождению в течение всего времени нашего сотрудничества. Участвуя в проекте «Всё для ВЭД», мы предлагаем клиентам банка наши лучшие страховые решения и поддерживаем инициативу, направленную на создание комфортных условий для работы малого бизнеса», — сообщил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
Справка
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надёжность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») — универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» — дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
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