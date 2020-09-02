Челнинский «Электротранспорт» погасил долг по зарплате после возбуждения уголовного дела

Фото: Объединенный транспортный сайт

Следственный комитет прекратил уголовное дело о невыплате зарплаты на МУП «Электротранспорт» в Набережных Челнах. Предприятие погасило долги перед сотрудниками.

Долг перед 43 сотрудниками составлял около 4 млн рублей, сообщает пресс-служба татарстанского управления СКР.

В конце июля сообщалось о долгах «Электротранспорта» перед сотрудниками, накопившимися за два месяца. Еще в марте этого года челнинское транспортное предприятие заявляло о близости к банкротству.