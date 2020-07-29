В Челнах возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты работникам МУП «Электротранспорт»

В Челнах возбудили уголовное дело по факту невыплаты свыше двух месяцев зарплаты 48 работникам МУП «Электротранспорт».

Челнинская прокуратура провела проверку на предприятии и выяснила, что 48 работникам не выплачивалась зарплата за период работы с апреля по июль 2020 года. Сумма задолженности перед сотрудниками составила более 4 млн рублей. В связи с этим прокуратура провела личные приемы работников, приняла участие в заседании специальной рабочей группы и проинформировала мэра города.

По итогам проверки надзорное ведомство также внесло представление руководителю предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В марте МУП «Электротранспорт» направило в Арбитражный суд РТ иск о собственном банкротстве. Сумма долга, указанная в иске, составляет 1,14 млрд рублей.



Предприятие было крупнейшим перевозчиком в Набережных Челнах, однако после конфликта с КАМАЗом из-за лизинговых платежей лишилось 190 автобусов большой вместимости.