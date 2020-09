Умер автор хита I Like To Move It

Американского диджея, автора хита I Like To Move It, Эрика Морилло нашли мертвым в своем доме в Майами-Бич.

По словам полицейского, офицеры получили звонок из дома 49-летнего музыканта утром, после чего отправились на вызов. Он отметил, что признаков насильственной смерти не обнаружено, точную причину предстоит определить медицинской экспертизе.

Морилло месяц назад задержали по подозрению в изнасиловании. ДНК-тест доказал причастность музыканта к преступлению. В эту пятницу он должен был предстать перед судом, сообщает Local 10 News.

Музыкальный коллектив Reel 2 Real, частью которого был Морилло, выпустил песню I Like to Move It в 1994 году.

Вчера стало известно о смерти народного артиста РФ Бориса Клюева и экс-омбудсмена России Олега Миронова.