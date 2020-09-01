На канале «Спик изи» вышел ролик про ямайский слэнг английского языка
Журналист Алексей Ярошевский в новом выпуске «Акцент шоу» на youtube-канале «Спик Изи» рассказал про ямайский акцент английского языка.
Он описал особенности экзотического акцента и дал советы, как избежать конфликтных ситуаций в ночных клубах Кингстона. Шоу выходит в рамках проекта RT.
В предыдущем выпуске Ярошевский рассказывал об акценте шотландцев.ОбществоОбразованиеКультура
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